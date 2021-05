pescatori ricevuti all'Ars

No alle missioni in Libia senza un accordo con la pesca

Miccichè attacca il governo nazionale

Pescatori mazaresi in guerra per poter lavorare

Agripesca scrive all’Europa, al ministero della Pesca e all’Assessore regionale

L’altissima pericolosità che si vive nello Stretto di Sicilia

Accompagnati dall’Assessore alla Pesca, Toni Scilla, è stata ricevuta a Palazzo Reale dal Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, una delegazione di pescatori di Mazara del Vallo tra cui Luciano Giacalone, armatore del peschereccio Michele Giacalone, ieri colpito da sassaiole e speronato da alcune imbarcazioni turche, e da Giuseppe Giacalone, comandante del peschereccio Aliseo, rimasto ferito nei giorni scorsi dopo l’aggressione con colpi di arma da fuoco da parte dei libici.

“Per l’ennesima volta – ha affermato Miccichè – siamo costretti a discutere del problema della pesca nel Mediterraneo di cui sono vittime le flotte siciliane fatte oggetto di continue aggressioni da parte delle autorità libiche, addirittura con colpi di arma da fuoco e sassaiole. La situazione non è più sostenibile e siccome entro il prossimo mese di luglio l’Italia dovrà rinnovare la missione con la Libia, nella quale il nostro Paese dovrebbe dargli qualcosa come 60 milioni di euro, nessuno si permetta – ha concluso il Presidente dell’Ars – di firmare accordi con la Libia se prima non si risolve definitivamente il problema dei nostri pescatori”.

Pescatori stremati

Sono sempre di più le battute di pesca che rischiano di diventare tragedia. Sono stati i pescatori delle marinerie siciliane, e in i particolare quelle dei Mazara del Vallo (TP) dopo l’ennesimo grave caso che ha visto il ferimento di Giuseppe Giacalone, comandante del peschereccio ‘Aliseo’ in seguito a colpi di arma da fuoco, a lanciare un appello.

L’appello alle istituzioni europee, nazionali e regionali

Si moltiplicano gli appelli all’Unione europea affinché si tutelino i pescatori che quotidianamente rischiano la vita per lavorare. È Agripesca che scrive al Commissario europeo per la pesca Virginijus Sinkevičius, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Assessorato Regionale dell’agricoltura segnalando l’intollerabile comportamento delle autorità libiche.

Un episodio drammatico

“Il gravissimo attacco al peschereccio “Aliseo” avvenuto pochi giorni fa a nord della costa di Tripoli, in acque internazionali, anche se all’interno della Zona di protezione pesca libica è l’ennesimo, drammatico episodio che colpisce la nostra marineria di Mazara del Vallo”, si legge tra le righe della missiva di Agripesca. Secondo l’associazione di categoria, quello avvenuto nei giorni scorsi, sarebbe un episodio che conferma e rafforza l’altissima pericolosità che si vive nello Stretto di Sicilia. I colpi sparati da una motovedetta militare libica hanno ferito il Comandante Giuseppe Giacalone. Un fatto che pone il focus sulla impossibilità di una stasi che non si sa quali conseguenze drammatiche può ancora generare.

Un mare che è un campo di battaglia

“L’AgriPesca Sicilia – dice ancora il presidente di Agripesca Sicilia, Domenico Leone – chiede alla Comunità Europea con forza una maggiore chiarezza, presenza e decisione, su uno specchio d’acqua ormai più simile a un campo di battaglia. L’UE deve garantire il lavoro dei nostri pescatori, i quali possano tornare in mare consapevoli e certi di un presente ed un futuro privo d’insidie di tale portata”.