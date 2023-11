All’Itc Sciacca-Bufalino di Trapani, è intervenuta la polizia

Un professore intervenuto per dividere due studenti che stavano litigando ha preso un pugno in faccia che gli ha provocato la rottura del setto nasale. È avvenuto questa mattina all’Istituto tecnico Sciascia-Bufalino a Trapani.

Gli studenti si trovavano nella palestra di via XXI Aprile per partecipare all’assemblea d’istituto. Ad un certo punto i due studenti, di cui uno minorenne, hanno cominciato a litigare verbalmente e poi sarebbero passati alle mani.

Tentativo di dividere i ragazzi è finito male

Il professore di francese ha cercato di dividerli e nella colluttazione è stato colpito al volto. L’uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del Sant’Antonio. È intervenuta la polizia.

Incendio in una scuola occupata a Palermo

Un incendio è divampato pochi giorni fa nella scuola occupata in via Largo Gibilmanna a Palermo. Le fiamme hanno sprigionato un’alta nuvola di fumo nero che ha invaso la struttura. Gli occupanti sono usciti fuori e hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Non è escluso che ad appiccare le fiamme sia stato uno degli occupanti che nel corso di una lite ha dato fuoco ad alcune suppellettili.

Ci sono stati due intossicati nell’ex plesso scolastico Grazia Deledda in largo Gibilmanna a Palermo, a causa di un incendio che si è sviluppato tra le stanze occupate da senza tetto. Sono intervenuti in massa i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in salvo i residenti.

Nell’ex scuola ci sono 9 famiglie e complessivamente 27 persone. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due intossicati e i carabinieri. Spento l’incendio le famiglie sono tornare nella struttura visto che il rogo non ha provocato danni strutturali. Per la scuola a Palermo è un periodo neo fra problemi strutturali, vandalismo e furti.