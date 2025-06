Tragedia nelle acque di Scopello, provincia di Trapani: un uomo di 80 anni ha perso la vira dopo aver accusato un malore mentre faceva snorkeling. Era munito di maschera e boccaglio e stava nuotando nella nota località balneare del trapanese quando improvvisamente, un turista originario di Treviso, ha iniziato ad accusare un malore. La sala operativa della capitaneria di porto di Trapani è stata allertata attraverso il numero di emergenza dal comandante di un’imbarcazione da diporto, che segnalava il malore improvviso di uno dei passeggeri, appena immersosi in acqua. L’uomo è stato immediatamente recuperato e riportato a bordo, dove è stato assistito da un medico presente casualmente nei paraggi con un’altra imbarcazione.

Il decesso

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per il turista non c’è stato nulla da fare: il medico ne ha constatato il decesso poco dopo. La salma è stata trasportata presso il porto di Castellammare del Golfo e successivamente affidata all’autorità giudiziaria competente. Il pubblico ministero di turno della procura di Trapani ha autorizzato la restituzione del corpo ai familiari.

Segnalazioni di emergenza

Gli uomini della guardia costiera stanno conducendo gli accertamenti per chiarire le dinamiche del decesso. Nel frattempo, il comandante della capitaneria di porto di Trapani, Guglielmo Cassone, ha colto l’occasione per invitare tutti i bagnanti e frequentatori del mare ad adottare comportamenti prudenti, specie in vista dell’inizio della stagione estiva, ricordando l’importanza di segnalare ogni emergenza al numero 1530 o al 112.