Fermati anche uomini alla guida in stato di ebbrezza

Sono quattro le denunce a Marsala per svariati reati a conclusione di un’attività capillare di controllo del territorio dei carabinieri. Nel mirino sono finiti sorvegliati speciali, parcheggiatori abusivi e persone alla guida che potenzialmente potevano essere un pericolo per la sicurezza stradale.

I controlli

I controlli sono stati organizzati dai militari dell’Arma della compagnia di Marsala, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio svolto con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia.

Il parcheggiatore abusivo e il sorvegliato speciale

In particolare, i carabinieri hanno denunciato un 40enne, già gravato da precedenti, per violazione del Dacur, ovvero del divieto di accesso alle aree urbane, emesso a suo carico nel dicembre scorso poiché avrebbe svolto l’attività di parcheggiatore abusivo. Sorpreso alla guida un uomo di 53 anni con la sorveglianza speciale.

Le altre violazioni

Ad essere stati denunciati anche altri due uomini alla guida delle rispettive automobili. Un 54enne perché senza patente di guida in condizione di recidiva, ed un 47enne con un tasso alcolemico superiore alla soglia con rilevanza penale. Nello stesso contesto operativo, sono stati segnalati alla prefettura di Trapani 6 assuntori di sostanze stupefacenti con il contestuale sequestro di 5 grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina.

I precedenti controlli

Non è la prima volta che carabinieri e Reggimento Sicilia svolgono questo tipo di attivitò sul territorio marsalese. Il mese scorso in 9 sono finiti sotto la lente dei controlli dei carabinieri a Marsala che hanno rafforzato la loro attività così come da tempo accade periodicamente. Il bilancio complessivo parla di 4 denunciati, 3 segnalati e 2 sanzionati. Contestate dalle violazioni alle misure anti covid19 a quelle di porto abusivo d’armi, dal parcheggiatore abusivo alla guida senza patente. In particolare, due persone di 32 e 33 anni, entrambe di origine straniera ma residenti a Mazara del Vallo, sono state trovate in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza di 18 centimetri circa. Un 20enne, fermato ad un posto di blocco, è stato sorpreso alla guida di una autovettura, sprovvisto di patente. Nel mirino anche un 40enne, residente a Marsala, controllato mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo in violazione del Dacur, ovvero del divieto di accesso aree urbane, emesso nel mese di dicembre scorso. Tutti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.