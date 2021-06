Il fiuto del cane Ron

I Carabinieri di Petrosino (TP) coadiuvati da personale Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà A.C. marsalese di 29 anni per il reato di detenzione di droga.

Il fiuto del cane Ron

Ad attrarre l’attenzione dei militari il via vai di persone dall’abitazione. Inizialmente la perquisizione in casa ha dato esito negativo, ma giunti nel garage di pertinenza dell’appartamento, il cane Ron ha segnalato al suo conduttore qualcosa di sospetto nei pressi di alcune reti da pesca che emanavano un gran forte odore di mare e di pesce.

La droga tra le reti

Srotolate le reti vi era, ben occultata, una busta in cellophane contenente 115 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sequestrata.