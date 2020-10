I Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di San Filippo di Trapani, con l’ausilio di personale del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno eseguito una serie di perquisizioni personali e domiciliari arrestando un uomo con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciando in stato di libertà un uomo per detenzione abusiva di munizioni.

Nel dettaglio, i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita di iniziativa presso l’abitazione di Enrico Graffeo, marsalese, 44 anni, hanno trovato due piante di Canapa Indica e 154 grammi di marijuana. L’uomo è stato dichiarato in arresto e messo ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

Nel corso di una ulteriore perquisizione domiciliare, P.V., 40enne, residente a Marsala, è stato trovato in possesso di due proiettili cal.7,65 detenuti illegalmente. Sono stati rinvenuti anche circa 4 grammi di marijuana detenuta per uso personale; per tale motivo l’uomo è stato anche segnalato alla competente Prefettura di Trapani in qualità di assuntore.