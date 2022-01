Individuati davanti ad un compro oro dai carabinieri

Sorpresi a tentare di vendere oro rubato. I carabinieri hanno denunciato una coppia a Marsala per ricettazione. I due sono stati individuati da un carabiniere fuori servizio davanti ad un compro-oro mentre cercavano di vendere alcuni monili.

I sospetti

Il militare, che conosceva molto bene i due soggetti fermati per i loro precedenti, decideva di intervenire per capire bene il motivo per il quale uno era entrato mentre l’altra rimaneva guardinga all’esterno dell’attività commerciale. Chiamata una pattuglia in ausilio, i militari identificavano la coppia ed appuravano che i due erano intenti a vendere degli oggetti in oro.

La fede nuziale

Tra gli oggetti individuati vi era una fede nuziale che riportava i nomi e la data di matrimonio che non era di certo quella dei due fermati. Da un veloce accertamento i carabinieri risalivano al proprietario della fede nuziale, il quale riferiva che l’anello gli era stato rubato la sera prima. I due, che nel frattempo erano stati accompagnati negli uffici della compagnia, sono stati così denunciati per ricettazione mentre l’anello veniva restituito al legittimo proprietario. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.