La guida

La medusa nomade (Rhopilema nomadica) è stata segnalata in diversi punti delle coste della Sicilia: tra questi Trapani, le Egadi, Ustica, Lampedusa, Cefalù, il Golfo di Castellammare e Palermo. Può pesare fino a 40 chili e i suoi filamenti sono molto urticanti. L’ISPRA raccomanda di non toccarla mai, nemmeno quando è spiaggiata, e di segnalarla con una foto. Ecco come riconoscerla e cosa fare in caso di contatto.

Cos’è la medusa nomade e da dove arriva?

È una specie originaria del Mar Rosso e dell’area indo-pacifica. Nel Mediterraneo è entrata attraverso il Canale di Suez: le prime osservazioni risalgono agli anni Settanta lungo le coste di Israele. In Italia il primo avvistamento documentato è del settembre 2015, nelle acque di Pantelleria.

Secondo il comunicato dell’ISPRA del 9 novembre, la medusa può formare aggregazioni di centinaia o migliaia di esemplari. Dall’8 novembre, secondo Tp24, numerose segnalazioni sono arrivate anche al CNR-IRBIM, l’istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine, da diversi tratti della costa siciliana e dal Canale di Sicilia.

Come si riconosce la medusa nomade?

È grande e ha un colore chiaro. Secondo la scheda del ministero spagnolo per la transizione ecologica, l’ombrello è semisferico e più spesso al centro, con un diametro che va da 10 a 90 centimetri, ma di solito tra 40 e 60. Il colore è azzurro chiaro, con piccoli granuli sulla superficie.

Sotto l’ombrello ci sono otto grandi braccia, che a metà si dividono in due rami ricchi di filamenti lunghi. Il bordo è diviso in 64 piccoli lobi arrotondati.

È pericolosa per l’uomo?

Il contatto con i filamenti, secondo l’ISPRA, può provocare reazioni cutanee anche importanti. Per questo l’istituto chiede di evitare qualsiasi contatto, anche con gli esemplari spiaggiati o che sembrano morti.

I problemi non riguardano solo i bagnanti. Le grandi aggregazioni possono riempire le reti da pesca, ridurre le catture e creare difficoltà alla balneazione e al turismo costiero. Secondo la scheda spagnola, la medusa può interferire anche con le prese d’acqua delle centrali costiere e degli impianti di desalinizzazione.

Cosa fare se si viene punti da una medusa?

Le indicazioni del Bambino Gesù valgono per le punture di medusa in generale. Secondo il vademecum dei pediatri dell’ospedale romano, conviene:

grattare la pelle venuta a contatto con una tessera di plastica, per impedire alla tossina di entrare in circolo;

applicare sabbia calda senza strofinare, perché la tossina non resiste al calore;

lavare poi la zona con acqua salata;

applicare un gel al cloruro di alluminio al 5%.

Da evitare l’ammoniaca. In caso di reazioni più gravi bisogna rivolgersi al medico.

Come segnalare un avvistamento?

L’ISPRA chiede di fotografare o filmare la medusa senza avvicinarsi e senza toccarla. La foto o il video vanno inviati all’indirizzo alien@isprambiente.it, con la data e il luogo dell’osservazione.

Il CNR-IRBIM raccoglie le segnalazioni anche nel gruppo Facebook Oddfish. Qui si possono pubblicare le foto indicando località, data, profondità, se nota, e distanza dalla costa. Secondo l’ISPRA, ogni informazione raccolta aiuta a conoscere meglio la distribuzione della specie.

Domande frequenti

La medusa nomade può uccidere?

Le fonti ufficiali non la indicano come mortale. L’ISPRA la descrive come molto urticante, con reazioni cutanee anche importanti. Per questo il consiglio è evitare qualsiasi contatto, anche con gli esemplari spiaggiati. In caso di reazioni più gravi dopo una puntura bisogna rivolgersi al medico o chiamare il 118.

Si può fare il bagno dove è stata avvistata?

Eventuali divieti di balneazione dipendono dalle ordinanze dei singoli Comuni, che vanno controllate sul posto. Il consiglio è guardare bene l’acqua prima di entrare, evitare le zone dove sono visibili esemplari e non toccare mai le meduse, nemmeno quelle spiaggiate sulla riva.

Perché la medusa nomade arriva in Sicilia anche a novembre?

La medusa nomade è entrata nel Mediterraneo dal Canale di Suez e in Italia è stata vista per la prima volta nel 2015, proprio in Sicilia, nelle acque di Pantelleria. Le fonti ufficiali non indicano le cause delle aggregazioni di queste settimane, che ISPRA e CNR stanno monitorando con l’aiuto delle segnalazioni.

Bisogna usare l’aceto sulla puntura?

Le indicazioni dei pediatri del Bambino Gesù non lo prevedono. Suggeriscono invece di grattare la pelle con una tessera di plastica, applicare sabbia calda senza strofinare, lavare con acqua salata e usare un gel al cloruro di alluminio al 5%. Da evitare l’ammoniaca e i rimedi casalinghi improvvisati.

Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026