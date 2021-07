è accaduto in via michele amari

Drammatico incidente stradale a Trapani

Un 37enne ha perso il controllo della motocicletta sulla quale viaggiava con un amico

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, un 19enne che era con lui trasferito a Palermo in codice rosso

Ennesima tragedia della strada in Sicilia.

Matteo Lombardo 37 anni è morto stamane in un incidente stradale in via Michele Amari a Trapani.

Ha perso il controllo della moto, giovane trasferito a Palermo in codice rosso

Per cause da accertare, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, schiantandosi contro un muro. K.M. di 19 anni, che era con lui, è stato trasferito a Palermo in codice rosso.

Un’altra vittima della strada a Siracusa

Non si tratta, purtroppo, dell’unica vittima della strada delle ultime ore nell’Isola.

Un uomo è morto ieri sera, intorno alle 21.30, in viale Paolo Orsi, ingresso sud di Siracusa, mentre stava attraversando la strada, dopo essere stato investito da un motociclo. Violento l’impatto. Sul posto gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi.

La prima ricostruzione

Secondo la ricostruzione degli agenti la vittima era un senzatetto. Il conducente della moto non si è fermato per prestare soccorsi. Alcuni passanti hanno avvisato il 118 ma i sanitari hanno potuto fare ben poco per salvare la vita all’uomo deceduto poco dopo essere arrivato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Caccia all’investitore fuggito dopo l’incidente

La polizia municipale sta analizzando i filmati delle telecamere degli impianti di video sorveglianza della zona per risalire al conducente della moto.

Questa mattina altro incidente nel Messinese

Un tamponamento a catena fra quattro auto è avvenuto questa mattina sull’autostrada A20 tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo, praticamente sul raccordo della tangenziale di Messina.

Si contano quattro feriti

Sono rimasti feriti lievemente i passeggeri sulle vetture. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato. Sono intervenuti più mezzi dei Vigili del fuoco del comando di Messina.

Incidente forse dovuto alla pioggia

La dinamica del sinistro è da chiarire anche se si presume che la causa dell’incidente è da attribuirsi alle forti piogge e all’asfalto bagnato.

