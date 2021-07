Un tamponamento a catena fra quattro auto è avvenuto questa mattina sull’autostrada A20 tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo, praticamente sul raccordo della tangenziale di Messina.

Si contano quattro feriti

Sono rimasti feriti lievemente i passeggeri sulle vetture. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato. Sono intervenuti più mezzi dei Vigili del fuoco del comando di Messina.

Incidente forse dovuto alla pioggia

La dinamica del sinistro è da chiarire anche se si presume che la causa dell’incidente è da attribuirsi alle forti piogge e all’asfalto bagnato.

Gli interventi di soccorso e ripristino

L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30 del mattino ed ha fatto intervenire più mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Messina provenienti dalla sede centrale e dal presidio fisso CAS (consorzio autostrade siciliane) di Boccetta.

Due le squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate con due autopompe serbatoio, un pick-up con modulo attrezzato e una autobotte pompa. Hanno dovuto operare per districare il tamponamento a catena che ha coinvolto 4 auto e per decongestionare in modo tempestivo la viabilità autostradale fortemente rallentata.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale del 118 per prestare le cure mediche, anche la Polizia stradale per la gestione della viabilità.

Già ieri a Palermo e Trapani i primi scontri dovuti alla pioggia

Due incidenti la scorsa notte e all’alba a Palermo. Incidenti che hanno impegnato i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Il primo di notte tra lo svincolo Belgio e Tommaso Natale all’ingresso dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo. Le tre vetture si sono scontrate e due i feriti trasportati all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità dello scontro.

Auto cappottata sulla statale 113 tra Isola e Capaci

Il secondo scontro incidente nella statale 113 che collega Isola delle Femmine e Capaci. Una giovane a bordo dell’auto si è cappottata. In questo caso sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Per la giovane tanto spavento e il trasporto in ospedale per alcuni controlli. Anche in questo caso oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.