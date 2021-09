Indaga la Capitaneria di Porto

Tragedia nelle acque del trapanese. Giovanni Marino di 55 anni di Marsala è morto la scorsa notte durante una battuta di pesca in località Kartibubbo nel trapanese. L’uomo si era immerso in acqua, ma non era più tornato a riva.

I familiari hanno fatto scattare le ricerche. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che nel corso della notte hanno ritrovato il corpo dell’uomo. Pare che Marino avesse una ferita.

Sono in corso indagini per accertare se il sub sia stato colpito da un’imbarcazione. Nella zona sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto che indagano sulla morte.

Altro sub ferito nei giorni scorsi a Cefalù

Un uomo di 51 anni è stato travolto da una imbarcazione nel mare di Cefalù riportando delle gravi lesioni agli arti inferiori. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, quando alla sala operativa della guardia costiera di Palermo è arrivata una telefonata al numero di emergenza 1530 da un cittadino che dichiarava che un subacqueo era stato da poco investito da un’imbarcazione che navigava ad alta velocità nello specchio acqueo antistante il porto di Cefalù.

Intervento delle motovedette e militari

Sono intervenute le motovedette e i militari. L’infortunato G.G., 51 anni, è stato soccorso dai presenti e portato a terra per essere affidato alle cure del personale sanitario e trasportato presso l’ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù. Sono in corso le indagini per individuare l’imbarcazione che ha investito i sub.

Ieri un morto in spiaggia nel ragusano

Morte nelle acque della costa ragusana. A perdere la vita è stato un uomo di 84 anni, annegato questa mattina nel mare di fronte alla spiaggia di Caucana, località marinara del comune di Santa Croce Camerina. L’uomo era originario della provincia di Ragusa, ma emigrato in Germania: era in ferie con la moglie e stava trascorrendo un periodo di riposo nella sua città d’origine e sulle spiagge siciliane.

L’allarme e i soccorsi in spiaggia

A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti, che hanno hanno visto l’uomo in difficoltà. Il personale del Circolo Velico Kaukana lo ha raggiunto con il gommone e lo ha portato a riva. Sul posto sono intervenuti anche guardia costiera e carabinieri. Inutili i tentativi di soccorso, tentati anche con l’ausilio di un’ambulanza: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.