Dramma tra i carabinieri. Un grave lutto ha colpito i carabinieri di Trapani. E’ deceduto il vice comandante della sezione di Pg della Procura del capoluogo, Giuseppe Maniscalco.

Aveva 54 anni, ed era originario di Castelvetrano. E’ stato colto da malore non ha avuto scampo.

I funerali saranno celebrati lunedì alla Basilica dell’Annunziata di Trapani.

“Le brutte notizie non tardano mai ad arrivare – dicono i colleghi – ci ha lasciati il collega pari corso Giuseppe Maniscalco, in forza alla PG di Trapani . Che la terra ti sua lieve fratellone”.

Terrificante la scomparsa di una Una brava e semplice persona .

Che notizia triste…. me lo ricordo bene sempre allegro e chiamava tanti di noi cucini……sono molto colpito anche perché come tanti di noi stava per andare in congedo…..portero’ nei miei ricordi il suo sorriso pulito e sincero….condoglianze alla famiglia