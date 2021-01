Parenti e amici distrutti

Tragedia improvvisa a Corleone. L’intera comunità piange la morte di una sua giovane concittadina.

Nicoletta era una mamma giovanissima e lascia due bambini. Come riferisce l’amministrazione comunale corleonese, la donna è morta a causa di un improvviso malore. La donna ha compiuto 40 anni il 16 gennaio scorso.

“La nostra comunità piange la prematura scomparsa di una giovane donna – si legge in una nota della giunta comunale -, mamma di due bambini, per un improvviso problema di salute. Il sindaco Nicoló Nicolosi, insieme alla giunta e a tutto il Consiglio comunale, si uniscono al dolore della famiglia e porgono sentite condoglianze”.

Una valanga di messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia di Nicoletta alla terribile notizia. “Condoglianze alla famiglia eri una ragazza speciale dai conforto ai tuoi cari e ai tuoi figli, riposa in pace Nicoletta”. “Non ci sono parole per descrivere questo dolore immenso ,una ragazza dolcissima ,condoglianze. R.i.p angelo bello”. “Non ci sono parole. Era una ragazza dolce e garbata. R.I.P e guida da lassù i passi dei tuoi piccoli figliuoli”.

Come comunità dell’Addolorata ci stringiamo attorno alla famiglia del nostro confrate Cipolla Bernardo per la grave perdita della cara moglie anche lei consorella dell’Addolorata. Il Dio della consolazione possa dare pace al loro cuore e accogliere l’anima della nostra sorella Nicoletta tra le braccia materne della Vergine Addolorata e del suo Figlio Gesù. L’eterno riposa dona a lei o Signore e splenda a lei la luce perpetua riposi in pace Amen….