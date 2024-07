Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Alcamo. Il Capitano Massimiliano Corino ha assunto il Comando del Reparto, avvicendando il Capitano Fabiana Minardi che, dopo quattro anni di permanenza, è stata destinata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze.

Chi è il nuovo comandante

Il Capitano Corino è nato a Torino nel 1996, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza e

proviene dalla Liguria dove ha comandato per tre anni il 1° Nucleo Operativo del II Gruppo di Genova.

La cerimonia di passaggio di consegne

Il passaggio del testimone è avvenuto alla presenza del Comandante Provinciale di Trapani – Gen. B. Geremia Guercia il quale ha ringraziato il Capitano Minardi per l’impegno e la passione profusi negli anni di servizio nella provincia di Trapani mentre ha augurato al neo Comandante della Compagnia di affrontare la nuova realtà operativa con dedizione ed entusiasmo, al servizio delle collettività e per la difesa della legalità economico-finanziaria, fondamentale presupposto per la crescita, lo sviluppo e il benessere del territorio alcamese.