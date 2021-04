Fino adesso trovati oltre mille chili

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno trovato 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo pari a 760 grammi. Il rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla battigia del lungomare Torretta Granitola, grazie alla segnalazione di un cittadino.

Tutti i panetti sono provvisti di etichetta cartacea, riportante la scritta “top” e l’immagine di una foglia di marijuana, ed imballati nello stesso modo di quelli contenuti nei più consistenti pacchi di droga spiaggiati, rinvenuti nel recente passato.

Il carico venduto al dettaglio avrebbe fruttato circa 6 mila euro.

Con quest’ultimo sequestro, salgono a sei i rinvenimenti di droga giunta dal mare nell’anno in corso.

In particolare, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno rinvenuto i pacchi contenenti hashish, sempre con le medesime modalità di imballaggio, in varie località: a gennaio, sulla spiaggia di Pizzolungo e nei pressi dell’aeroporto di Birgi, a febbraio, nella frazione di Tre Fontane, a marzo a Petrosino e ad aprile in località Triscina, per un totale che sfiora i 116 kg di droga.

Continuano le indagini dei Carabinieri per cercare di capire la provenienza della sostanza stupefacente.

La droga in spiaggia è stata trovata anche nel palermitano. Tre chili di hashish sono stati recuperati dai carabinieri nella spiaggia di Lascari: si tratta di un fatto analogo ad altri già accaduti in vari luoghi della costa siciliana, nel corso delle ultime settimane.

La droga è stata sequestrata da militari e sono in corso indagini per accertare la provenienza. L’hashish avrebbe fruttato fino a 45.000 euro. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno scoperto a Bolognetta una piantagione indoor di 300 arbusti di marijuana. Un giovane di 26 anni è stato arresto.

Altro quantitativo di droga era stato trovato nel lungomare tra Isola delle Femmine e Capaci. In quel caso furono 33 chili di hashish sono stati ritrovati nelle coste siciliane. Il sequestro è avvenuto grazie alla segnalazione di un cittadino da parte dei carabinieri. L’involucro, come scrive il Giornale di Sicilia, era in buono stato di conservazione contenente complessivamente 300 panetti, confezionati con cellophane e nastro adesivo.

Il carico venduto al dettaglio avrebbe fruttato oltre 300 mila euro. È il primo caso di rinvenimento in questo tratto di spiaggia del palermitano ma è lunga la serie di ritrovamenti di carichi di sostanza stupefacente portati a riva dal mare. La droga ritrovata sulle spiagge siciliane continua a essere un mistero: negli ultimi mesi ben quattro scoperte sono state fatte nelle coste della provincia di Trapani.

Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati trovati oltre mille chili di droga abbandonata, perlopiù hashish e marijuana. Il penultimo caso risale al 12 marzo scorso sulla battigia del lungomare Biscione a Petrosino, dieci gli involucri contenenti circa un chilo e quattrocento grammi di hashish.

Gli altri episodi sono avvenuti nel mese di gennaio a Pizzolungo, dove a intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Trapani, sulla spiaggia nei pressi dell’aeroporto di Birgi e nella frazione di Tre Fontane nel mese di febbraio, col sequestro effettuato dai carabinieri di Mazara del Vallo. Le indagini sono coordinate dalle procure di Palermo, Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina.