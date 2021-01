Un altro pacco contenente droga è stato scoperto sulle spiagge siciliane. La Guardia di Finanza ha recuperato 600 panetti di hashish, per un totale di 30 kg, abbandonati sul litorale del Comune di Torrenova, nel messinese. Il ritrovamento è stato effettuato a seguito di una telefonata al numero di pubblica utilità 117, che segnalava la presenza di strani involucri abbandonati sulla sabbia. Negli ultimi mesi le segnalazioni si sono susseguite dalle coste di Agrigento a Trapani, fino a diverse località della provincia di Messina.

Quello odierno è il terzo ritrovamento nel giro di pochi giorni. Ieri 33 chilogrammi di hashish erano stati recuperati sul litorale trapanese di Pizzolungo e qualche giorno prima una scoperta analoga era stata fatta a Birgi, nei pressi di Marsala. La sostanza stupefacente, che immessa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 300 mila euro, è stata sequestrata. Proseguono le ricerche per individuare i responsabili.

Come un anno fa, dunque, il mare restituisce panetti di hashish che si arenano sulle spiagge siciliane. L’ultimo pacco di droga era stato scoperto, ieri. I carabinieri della compagnia di Trapani, su segnalazione di un militare libero dal servizio, hanno rinvenuto sul litorale di Pizzolungo un involucro, in buono stato di conservazione, contenente 300 panetti di “hashish”, confezionati con cellophane e nastro adesivo, per un peso complessivo di 33 chilogrammi. Il carico, marchiato “Blue dream”, venduto al dettaglio avrebbe fruttato circa 300 mila euro. Qualche giorno fa un altro pacco della stessa sostanza e dello stesso peso era stato trovato sulla spiaggia di Birgi Sottano dai Carabinieri della Compagnia di Marsala. Sono in corso indagini per cercare di capire la provenienza della sostanza stupefacente.

La scorsa settimana i Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala (TP) avevano rinvenuto, su segnalazione di un cittadino, un grosso pacco, ben imballato contenente 295 panetti di sostanza stupefacente tipo hashish per il peso complessivo di 40 chili. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Birgi Sottano, su una spiaggia dove il pacco era adagiato. Tutta la droga veniva sottoposta a sequestro.

Non è la prima volta che accade, infatti l’anno scorso, precisamente l’8 gennaio veniva ritrovato un pacco con 30 Kg. della stessa sostanza sulla spiaggia in località “sbocco” a Marsala, un altro pacco stesso peso e stessa sostanza era stato rinvenuto a Marinella di Selinunte il 2 gennaio 2020, mentre a giugno scorso la motovedetta di Trapani rinveniva davanti il porto un pacco galleggiante sempre di 30 kg, sempre di hashish. Sono in corso accertamenti per riuscire a capire l’eventuale provenienza nonché se ci possa essere un collegamento tra i pacchi rinvenuti mentre resta in piedi il mistero dei cadaveri dei sub senza nome anch’essi restituiti dal mar nello stesso modo