L'arenile presidiato dalla Capitaneria di Porto

Agosto di occupazioni abusive, feste non autorizzate e controlli in Sicilia. L’ultimo riguarda la spiaggia di San Vito Lo Capo ed è avvenuto ad opera dei militari della capitaneria di porto di Trapani in collaborazione con i colleghi della delegazione di spiaggia di San Vito per contrastare l’occupazione abusiva non autorizzata dei tratti di spiaggia libera da parte dei concessionari.





















La denuncia fatta da una donna

La denuncia era stata fatta sui social da una donna che aveva raccontato come i concessionari sin dall’alba occupavano anche senza la presenza di clienti con ombrelloni, sedie, sdraio e asciugamani l’intera battigia impedendo l’utilizzo ai turisti e bagnanti i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione.

Per tutto il fine settimana i militari hanno eseguito controlli e garantito il rispetto delle norme previste nelle concessioni rilasciate dall’assessorato Territorio e Ambiente. In questi mesi estivi se non si pagavano il costo di lettini e ombrelloni non era possibile usufruire della spiaggia.

Festa abusiva bloccata a Terrasini

Una festa abusiva con mille persone è stata, invece, interrotta dai carabinieri della stazione di Terrasini in una villa del Palermitano. I militari hanno denunciato tre persone per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, trattenimenti danzanti in assenza di licenza e somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande.

Nel corso dei controlli durante la notte di ferragosto è stata bloccata una festa da ballo in una villa che era stata pubblicizzata sui social e dove era prevista la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche.

Tutto senza autorizzazioni

Tutto senza la minima autorizzazione richiesta alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Il deflusso dei numerosi partecipanti si è svolto con ordine e in sicurezza, gestito dai militari che sono arrivati in soccorso anche dai comuni limitrofi di Cinisi e Carini. La strumentazione di riproduzione e amplificazione sonora è stata sequestrata.

