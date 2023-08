Maxi rissa in piazza a Termini Imerese, fuggi fuggi all’arrivo dei carabinieri

Ignazio Marchese di

20/08/2023

Momenti di paura la scorsa notte in piazza a Termini Imerese. Due gruppi di giovani sono entrati in conflitto e, per cause ancora da comprendere, hanno iniziato a picchiarsi. Una maxi lite, quella che ne è scaturita, nel pieno della centrale Piazza Duomo della città con tante persone coinvolte e molte altre che sono fuggite dalla piazza impaurite da quel che stava succedendo.

Pochi minuti, poi il panico

Non si conoscono i motivi che hanno dato inizio allo scontro fatto sta per in pochi minuti si è scatenato il panico quando sono cominciati a volare i cazzotti. La piazza era piena di gente come spesso accade al sabato sera in centro e in tanti hanno assistito alla scena fin dal suo inizio ma senza comprenderne realmente i motivi.

L’intervento dei Carabinieri

Sono stati i passanti in fuga a lanciare l’allarme e in pochi minuti sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di riportare la calma. Pare che alcuni dei giovani coinvolti siano stati fermati e portati in caserma per accertare quanto successo. Attraverso le loro dichiarazioni si spera di risalire agli eventi scatenanti

Sono in corso le indagini per accertare le cause e identificare i contendenti. I militari stanno acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza sia stradale che delle attività della zona che possono aver ripreso alcune fasi degli eventi per cercare di ricostruire quanto accaduto.

L’ultima rissa estiva a San Vito Lo Capo

L’ultima rissa estiva di cui ci raccontano le cronache in Sicilia è di appena tre giorni fa. E’ stata una lite furibonda scoppiata in un noto locale della movida di San Vito Lo Capo, una delle mete turistiche più gettonate della Sicilia. Tra urla e tanta paura si sono fronteggiati due gruppi di giovani. E poteva davvero finire male dal momento che uno dei contendenti ha pensato bene di utilizzare una delle travi in legno del locale che si affaccia sulla spiaggia in via Savoia. Un uomo è stato anche colpito più volte.