Una festa abusiva con mille persone è stata interrotta dai carabinieri della stazione di Terrasini in una villa. I militari hanno denunciato tre persone per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, trattenimenti danzanti in assenza di licenza e somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande.

Nel corso dei controlli durante la notte di ferragosto è stata bloccata una festa da ballo in una villa che era stata pubblicizzata sui social e dove era prevista la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche.

Tutto senza autorizzazioni

Tutto senza la minima autorizzazione richiesta alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Il deflusso dei numerosi partecipanti si è svolto con ordine e in sicurezza, gestito dai militari che sono arrivati in soccorso anche dai comuni limitrofi di Cinisi e Carini. La strumentazione di riproduzione e amplificazione sonora è stata sequestrata.

Sabato sera una rissa in piazza a Termini Imerese

Momenti di paura la scorsa notte in piazza a Termini Imerese. Due gruppi di giovani sono entrati in conflitto e, per cause ancora da comprendere, hanno iniziato a picchiarsi. Una maxi lite, quella che ne è scaturita, nel pieno della centrale Piazza Duomo della città con tante persone coinvolte e molte altre che sono fuggite dalla piazza impaurite da quel che stava succedendo.

Pochi minuti, poi il panico

Non si conoscono i motivi che hanno dato inizio allo scontro fatto sta per in pochi minuti si è scatenato il panico quando sono cominciati a volare i cazzotti. La piazza era piena di gente come spesso accade al sabato sera in centro e in tanti hanno assistito alla scena fin dal suo inizio ma senza comprenderne realmente i motivi.

L’intervento dei Carabinieri

Sono stati i passanti in fuga a lanciare l’allarme e in pochi minuti sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di riportare la calma. Pare che alcuni dei giovani coinvolti siano stati fermati e portati in caserma per accertare quanto successo. Attraverso le loro dichiarazioni si spera di risalire agli eventi scatenanti

Sono in corso le indagini per accertare le cause e identificare i contendenti. I militari stanno acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza sia stradale che delle attività della zona che possono aver ripreso alcune fasi degli eventi per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Like this: Like Loading...