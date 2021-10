Un uomo è stato ucciso a coltellate la notte scorsa a Trapani. La vittima è Cristian Favara, di 45 anni con precedenti penali per droga e omicidio colposo. In particolare quest’ultima accusa è legata alla morte per overdose di un tossicodipendente; la sostanza stupefacente sarebbe stata ceduta alla vittima proprio da Favara, condannato in primo grado a 7 anni e sei mesi di reclusione. L’omicidio è avvenuto alle spalle della Cattedrale della città, in pieno centro storico.

Le indagini sull’uccisione e il fermo della compagna

Per l’omicidio, i carabinieri hanno arrestato la convivente, Vanda Grignani: la donna avrebbe confessato il delitto.

La vittima aveva l'obbligo di rientrare in casa alle 23. Ieri sera sarebbe rincasato in ritardo; sarebbe nata, per questo motivo, una violenta lite con la donna che, impugnando un coltello, avrebbe sferrato un fendente al petto uccidendo il malcapitato pressoché sul colpo. La presunta omicida si trova adesso rinchiusa nel carcere "Pagliarelli" di Palermo.

Ma non si tratta dell’unico fatto di sangue di queste ore in Sicilia

La sparatoria a Palma di Montechiaro

A distanza di centinaia di chilometri, ferito, invece, a colpi di pistola un uomo di Palma di Montechiaro. I colpi, in base alle notizie disponibili, sono stati esplosi nella tarda serata di ieri nei pressi del bar della Stazione.

La vittima

Ad essere preso di mira è stato Calogero Allegro, 34 anni. L’uomo è stato colpito ad una gamba.

Vicenda dai contorni al momento non comprensibili

Una vicenda dai contorni ancora poco chiari e sui quali stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Licata e dai colleghi della stazione di Palma di Montechiaro che, già ieri sera, hanno interrogato alcune persone.