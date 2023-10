Nell’abitazione accoglievano i clienti

Marito e moglie nel Trapanese finiscono in manette, avrebbero messo in piedi in casa loro un giro di spaccio di droga. Ad essere stati arrestati un uomo di 68 anni e la coniuge di 53 che avevano creato una sorta di casa dello spaccio. Ma la cosa era diventata fin troppo evidente. . L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

Ad intervenire i carabinieri della compagnia di Trapani. Hanno riscontrato frequenti movimenti di persone che entravano e uscivano dall’abitazione dei coniugi. Ad essere stato organizzato un blitz che ha portato ad un’accurata perquisizione. Consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 60 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Trovati anche tanti soldi

Ad essere stati trovati anche tanti soldi in contanti, oltre 7 mila euro, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio. A seguito dell’udienza di convalida, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari mentre per l’uomo non sono stati adottati provvedimenti.

Il corriere nel Catanese

Un altro arresto per droga in queste ore è scattato nel Catanese. In manette un uomo di 39 anni ad Aci Catena, nel Catanese. I carabinieri lo hanno incastrato poco dopo che si è fatto recapitare a casa una cassa di legno con dentro 11,5 chilogrammi di marijuana. Ad avere fatto la consegna un ignaro corriere, la roba era suddivisi in 10 buste termosaldate. I militari tenevano sotto controllo l’abitazione dell’uomo oramai da tempo. Avevano avuto la soffiata che il 39enne riceveva quantitativi di droga grazie alla consegna effettuata da ignare ditte di corriere espresso. I carabinieri sono intervenuti quando è arrivato nella sua abitazione di via della Consolazione un furgone di un corriere. Stava per effettuare una consegna alla convivente dell’uomo, una donna di 44 anni. In quel momento il 39enne, che stava per rincasare in auto, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato.

