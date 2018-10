Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 2:11 nell’ovest della Sicilia, in provincia di Trapani.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 13 km di profondità ed epicentro 5 km a est di Santa Ninfa. Non si segnalano danni a persone o cose.

Si tratta dell’ennesima scossa in Sicilia nell’ultimo mese. terremoti sono stati registrati in giro per l’isola un po’ ovunque. Il più forte certamente quello del 6 ottobre nel catanese che ha provocato numerosi danni.

E proprio nel Catanese nella notte è stato registrato un altro terremoto. Un evento che sarebbe, comunque scollegato da quello Trapanese.

La terra ha tremato anche a Zafferano Etnea alle 5,52 minuti. Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.3 ma ad una profondità di soli 5 chilometri sotto la crosta terrestre