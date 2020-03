Trapani scalo alternativo del volo Palermo New York.

È stato inaugurato il Response time test all’aeroporto di Trapani, un sistema che consente alla torre di controllo di intervenire con un solo gesto e senza errore e nel più breve tempo possibile disponendo l’intervento dei mezzi antincendio dei Vigili del fuoco e del nucleo antincendio dell’Aeronautica militare, con assoluta precisione sul luogo indicato.

Si è svolta, per la prima volta in Europa, all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, l’esercitazione sul Response time test che sarà ripetuto ameno 12 volte l’anno. Airgest è la prima società di gestione prima in Italia a provarlo. “Ci consente di elevare al massimo l’efficacia dell’intervento – commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -.e ridurre al minimo possibile il tempo tra l’attivazione dell’emergenza e l’arrivo dei soccorsi sul punto individuato nel sedime aeroportuale”.

Intanto Trapani diventa lo scalo alternativo del volo intercontinentale diretto Palermo New York. La società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Airgest, prenderà parte martedì 3 marzo al workshop promosso da Gesap, di presentazione del volo quotidiano Palermo New York della United Airlines che comincerà la prossima estate, che si terrà a Palazzo D’Alì a Trapani.