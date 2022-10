Postepay e moto rubati, due giovani denunciati nel Trapanese

Due giovani denunciati nel Trapanese per furto e ricettazione. In un caso per aver rubato una carta di credito prepagata e nell’altro per essere in possesso di un motociclo che risultava essere stato trafugato qualche giorno prima.

Il prelievo dalla postepay

I carabinieri della stazione di Valderice hanno denunciato un giovane di 28 anni con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione. Una serie di accertamenti eseguiti dai carabinieri, scaturiti da una denuncia di furto di una postepay, hanno permesso di individuare ed identificare il 28enne.

Il possibile furto

Su di lui pende il forte sospetto di aver fatto dei prelievi indebiti, per una somma di circa 150 euro, tramite questa carta di credito che era stata rubata all’interno dell’autovettura dell’uomo che ne aveva denunciato il furto.

Altro furto a Trapani

A Trapani invece, militari della sezione radiomobile, durante un posto di blocco, hanno sottoposto a controllo un 18enne pregiudicato a bordo di un motociclo. A conclusione degli accertamenti fatti il mezzo è risultato essere stato rubato pochi giorni prima ad un giovane. Il presunto autore del furto è stato quindi denunciato mentre il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.

Altri due giovani denunciati nel Nisseno

Stessa sorte, e cioè una segnalazione alla Procura, anche per altri due giovani del Nisseno. Si tratta di due diciottenni che nei giorni scorsi sono stati denunciati dalla polizia a Caltanissetta. Il primo per furto aggravato di un motociclo e il secondo per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Entrambi erano rimasti coinvolti in due diversi incidenti stradali. Nel primo caso il diciottenne è rimasto coinvolto in un incidente autonomo. A soccorrerlo l’equipaggio della volante di zona che dopo il controllo ha accertato che il giovane, poco prima, aveva rubato il motociclo che si trovava parcheggiato in strada.

Nel secondo caso l’altro diciottenne, alla guida della propria autovettura, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un ciclomotore condotto da una ragazza. Il diciottenne è risultato positivo all’esame tossicologico per l’assunzione di cannabinoidi.