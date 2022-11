In 4 finiscono in carcere, altri 3 ai domiciliari a Trapani

Sette pregiudicati recidivi hanno commesso violazioni in serie e sono stati arrestati a Trapani. Non hanno dato seguito alle misure e agli obblighi a cui erano sottoposti e per tutti è stata aggravata la misura cautelare. C’è chi è finito in carcere, chi invece ai domiciliari. A condurre le operazioni di arresto gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani in esecuzione di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.

In carcere

In particolare 4 persone sono finite in carcere in ottemperanza ad ordini di esecuzione, tre dei quali emessi dalla Procura della Repubblica di Trapani e uno da quella di Padova. Il provvedimento hanno riguardato soggetti condannati per delitti contro il patrimonio o riconducibili alla circolazione stradale. Tra di loro un cittadino di origine tunisina, condannato per furto, ricettazione e lesioni personali, già arrestato per la violazione di un divieto di reingresso e in attesa di espulsione nel centro di prima accoglienza di contrada Milo.

Ai domiciliari

Agli arresti domiciliari sono finiti altri tre soggetti con numerosi precedenti penali, destinatari di misure meno afflittive. La loro posizione si è aggravata per le accertate ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, segnalate all’autorità giudiziaria dagli agenti della polizia di Stato.

L’operazione di contrasto al contrabbando

In queste ore un’altra operazione è stata portata avanti su Trapani, mirata al contrasto al contrabbando. Un carico di sigarette è stato intercettato dalla guardia di finanza. Erano trasportate da un pregiudicato trapanese di 47 anni che era alla guida e che è incappato in un posto di blocco delle fiamme gialle. Ad insospettire i finanzieri il suo atteggiamento nervoso e questo ha spinto ad effettuare una perquisizione. A saltare fuori ben 22 chili di sigarette non contrassegnate dai Monopoli di Stato.

L’operazione

L’operazione è scattata nell’ambito delle consuete attività di controllo economico del territorio. Ad intervenire i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Trapani che hanno rinvenuto e sequestrato 22 chili di sigarette di contrabbando e denunciato a piede libero una persona che sarebbe stata individuata come possessore dello stesso carico di sigarette.