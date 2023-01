L’iniziativa vicino al porto di una scuola sub

Nasce il primo presepe subacqueo nel mare di Trapani. Questa mattina i soci del centro immersioni e scuola sub “Free divers Italy” hanno posizionato le statuine nei fondali del mare in prossimità dello “Scoglio degli asinelli”, a circa 2,5 miglia a nord del porto. All’iniziativa, condivisa ed appoggiata dal Comune di Trapani, ha partecipato l’equipaggio della motovedetta Sar/Svh Cp 876 della capitaneria di porto di Trapani. A bordo anche il capo del compartimento marittimo, il capitano di Vascello Guglielmo Cassone. Ha voluto essere personalmente presente a questo particolare e significativo gesto simbolico, capace di portare la tradizione del Natale anche in mare.

La cornice unica

L’immersione ed il temporaneo posizionamento del presepe subacqueo s’inquadrano in un’esperienza rappresentativa. Vuole mettere in risalto la sacralità del mare, promuovendone l’amore ed il rispetto per la sua bellezza. Il tutto coniugando la tradizione religiosa con la difesa e la protezione dell’ambiente marino. Ovviamente fondamentale in questa cornice la suggestiva atmosfera dei fondali del mare trapanese.







Anche nel Siracusano

Non è certamente la prima esperienza del genere in Sicilia. Quest’anno è stato allestito, come ormai accade da anni, il presepe subacqueo a Siracusa. Si trova nell’area del porto piccolo, a ridosso del ponte umbertino, l’ingresso del centro storico della città. Si tratta di una iniziativa chiamata “Presepe Sommerso Città di Siracusa”, organizzata dalla Ross Protezione Civile. Questa è una delle tante attrattive della cittadina artusea soprattutto per i turisti. Ed effettivamente è stato un Natale caldo anche a Siracusa con temperature caraibiche che stanno contrassegnando il mese di dicembre e gennaio. Sorridono i gestori dei locali e gli stessi albergatori della città, soprattutto di Ortigia, la meta più gettonata dai turisti e visitatori.

Caldo in Sicilia

Anche quest’anno, come nel 2021, le feste natalizie sono state decisamente calde, anche 7-8° centigradi oltre la media del periodo. Dal 1980 ad oggi, si conta mediamente un Natale su 10 con la neve.