Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia per la giornata di martedì 20 dicembre determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Massime stabili ed un po’ più alte della media stagionale. Massime previste tra gli 11 ed i 17 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento; 14 a Caltanissetta; 16 a Catania, 11 ad Enna; 15 a Messina; 16 a Palermo; 13 a Ragusa; 16 a Siracusa; 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Cielo coperto in pianura e in Liguria, qui anche con pioviggine. Tempo più soleggiato sui settori alpini e prealpini. Temperature fredde.

Centro: La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso, ma sull’alta Toscana ci potrebbero essere molte nubi e locale pioviggine.

Resto del Sud: A parte più nubi su Puglia meridionale e tra Sicilia e Calabria, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo.

Per mercoledì 21 dicembre, nubi e schiarite

Ancora infiltrazioni umide con nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con formazioni nebbiose in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Piogge dalla Liguria si portano verso Lombardia, Emilia Romagna e Veneto occidentale. Molte nubi altrove, neve debole sui confini alpini.

Centro: A parte più nubi e qualche pioggia sull’alta Toscana, per il resto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque. Venti da nord.

Giovedì 22 dicembre

Un campo di alta pressione si afferma sull’Italia.

Nord, cielo spesso coperto con nebbia in pianura, poco nuvoloso invece altrove.

Centro: Anticiclone di Natale. Al Centro, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o anche coperto in Umbria e sulla Toscana interna.

Sud: A parte più nubi lungo i rilievi calabresi, per il resto avremo un cielo a tratti nuvoloso, sereno in Sardegna. Temperature in aumento.