Si cerca la persona che ha gettato i cani nel fiume

Un ispettore ambientale Andrea De Simone ha salvato uno dei quattro cuccioli che erano stati lanciati dentro un sacco nel fiume Mazaro, lo stesso fiume che la scorsa settimana ha provocato tanti danni a Mazara del Vallo.

La storia, come si legge nel giornale Mazara News, si è verificata nei pressi della strada di San Michele. L’ispettore ambientale dopo le mareggiate era in perlustrazione proprio in quella zona.

Quando da un sacco ha sentito e visto che qualcosa si muoveva. E’ riuscito a recuperare il sacco dentro il fiume e trovare solo uno dei quattro cuccioli vivo.

La segnalazione era arrivata da una pattuglia dei vigili urbani. Adesso è caccia all’uomo che ha preso un sacco ha infilato i quattro cuccioli e li ha lanciati per farli annegare nel fiume.

(Foto Mazara News)