Un uomo di 35 anni di Alcamo (TRAPANI) ha preso di mira la scorsa notte tutte le caserme delle forze dell’ordine.

Ha danneggiato i citofoni del commissariato di polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza. Poi a bordo della sua vettura ha cercato di sfondare l’ingresso della sezione della polizia stradale.

Non appena ha iniziato i raid contro le sedi delle forze dell’ordine è scattato l’inseguimento. Ha anche speronato una vettura della polizia. Arrivato in via Luigi Pirandello si è diretto con la vettura contro l’ingresso della stradale a questo punto è stato bloccato e portato in commissariato.

E’ stato fermato per danneggiamento ed è stato sottoposto all’alcol test e ai test tossicologici. Non si conoscono i motivi che hanno portato l’uomo a compiere i danneggiamenti.