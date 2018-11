Il supermercato confiscato alla mafia all’interno del centro commerciale Belicittà di Castelvetrano (Tp) riaprirà sotto le insegne di Alioto Spa, società della grande distribuzione organizzata in Sicilia, che ha deciso di intraprendere questo progetto commerciale e di dare una nuova immagine all’attività scegliendo il marchio Interspar.

Riassunti venti dei 29 dipendenti che erano stati messi in mobilità lo scorso gennaio – scrive il Giornale di Sicilia – quando si erano abbassate le saracinesche della struttura per una vertenza tra il gestore Esse Emme e la Grigoli Distribuzione. Per gli altri nove c’e l’impegno di Esse Emme srl di riassumerli nella rete di vendita tra Mazara, Marsala e Trapani.