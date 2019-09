L'annuncio del presidente di Airgest

Dopo le anticipazioni date da alcuni gruppi sui social il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Salvatore Ombra conferma: “Ormai da diversi giorni, con intensificazione nello scorso week end, abbiamo interagito fortemente con il gruppo Ryanair, in particolare – prosegue Salvatore Ombra – con una compagnia ad essa legata. La nostra disponibilità e la concretezza del nostro progetto hanno certamente stimolato nuovamente la loro fiducia verso lo scalo di Trapani, portando all’annuncio di questi nuovi collegamenti”.

I nuovi collegamenti di Ryanair e tutte le rotte attuali dello scalo trapanese

I collegamenti in questione, vendibili sul sito Ryanair da questa mattina sono, a far data dal 29 marzo 2020, il Trapani/Bergamo ogni mercoledì, giovedì, sabato e domenica; il Trapani/Bologna con frequenza giornaliera da lunedì a domenica; il Trapani/Praga con frequenze ancora da definire.

Rimangono confermati i voli già operativi dallo scalo di Trapani Birgi, con Alitalia il Trapani/Roma con frequenza giornaliera, sempre con Alitalia, il Trapani/Milano con frequenza giornaliera; con DAT, in seno alla Continuità territoriale, il Trapani/Pantelleria con due voli al giorno, e frequenza giornaliera. E, ancora con HelloFly il Trapani/Napoli il venerdì e il lunedì. Infine Blue Air opererà il Trapani/Torino a far data dal 17 giugno 2020.

Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra

“La notizia è da prendere con positività – afferma il presidente Salvatore Ombra – dato che sembrava ormai certo che la prossima Summer non fosse previsto alcun collegamento operato da Ryanair. L’incontro del 30 settembre, già annunciato, sarà l’occasione per inserire questi collegamenti in una proposta di piano per il futuro più ambizioso e soddisfacente per il territorio”.