si potrà anche pagare il ticket on line

Un nuovo applicativo informatico è stato installato negli sportelli CUP (Centro unico prenotazioni) dell’intera Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, che permetterà agli utenti di potere prenotare le prestazioni sanitarie anche da casa, on line, senza più recarsi fisicamente agli sportelli CUP del territorio. La gara, bandita dall’ASP, è stata già assegnata e l’azienda aggiudicataria sta già offrendo i servizi previsti.

“Questo sta comportando – comunica il responsabile di staff della direzione generale dell’ASP Andrea Pirrone – l’esigenza di riallineare le prestazioni già prenotate con il vecchio applicativo nel nuovo sistema informatico. Questo ha comportato in questi giorni inevitabilmente il rallentamento delle prenotazioni, e alcune code agli sportelli”.

E’ stato d’altronde già comunicato lo scorso 26 giugno che questa riorganizzazione complessiva avrebbe apportato qualche disagio, per i quali lo stesso commissario dell’ASP Giovanni Bavetta, si scusava anticipatamente.

Il trasferimento della vecchia agenda delle prenotazioni alla nuova dovrebbe concludersi entro qualche giorno, mentre sono già in corso le procedure per la gestione operativa delle prenotazioni on line, che dovrebbero essere attivate per gli utenti entro la fine dell’estate.

“Avevamo preannunciato una riorganizzazione – commenta Bavetta – ma credo che sarà invece una rivoluzione per l’utenza, con i nostri concittadini che potranno scegliere direttamente da casa dove effettuare le prestazioni o gli specialisti preferiti, eliminando contemporaneamente le file per chi vorrà ancora recarsi fisicamente agli sportelli. Successivamente sarà possibile effettuare anche il pagamento del ticket on line”.