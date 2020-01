si indaga su altri tentati furti

I Carabinieri di Campobello di Mazara hanno arrestato il 39enne Said Walido di origini tunisine accusato di furto aggravato.

L’uomo è accusato di asportato da un’abitazione di Tre Fontane due biciclette da un giardino. L’uomo è stato inseguito e bloccato dai Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Campobello Di Mazara hanno permesso di comprendere come in quella zona vi fossero stati altri tentativi di accesso in almeno due appartamenti, che fortunatamente non avuto esito grazie al tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali complici dell’uomo.