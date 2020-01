accertamenti per stabilire l’entità del furto

I Carabinieri di Partanna (Tp), hanno denunciato 8 persone con l’accusa di furto aggravato. I militari, in particolare, hanno scoperto 8 allacci abusivi alla rete elettrica.

La scoperta è stata eseguita nel corso di un un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

I Carabinieri, grazie alla presenza dei tecnici “Enel Distribuzione SpA”,hanno eseguito una serie di verifiche per il controllo della regolarità dei contatori di numerose abitazioni. Al termine dell’operazione sono stati riscontrati 8 allacci abusivi alla rete elettrica che sono stati opportunamente messi in sicurezza dal personale tecnico.

In tutto 8 persone sono state denunciate in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria, con l’accusa di furto aggravato. Sono ancora in corso accertamenti al fine di stabilire l’entità del furto.