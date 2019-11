i fatti ad agrigento

Furto di energia elettrica in un noto locale di Agrigento, lo Sport Village.

L’operazione di Polizia è scattata la sera di Halloween, mentre nella struttura era in corso una festa.

I poliziotti della Sezione Volanti hanno scoperto, insieme ai tecnici dell’Enel intervenuti, la presenza di un magnete nel contatore dell’energia elettrica, espediente utilizzato per rallentare il calcolo dei consumi.

Come scrive Grandangolo Agrigento, il titolare del locale, Salvatore Bellavia, inizialmente arrestato e posto ai domiciliari, è stato scarcerato dopo l’interrogatorio di garanzia davanti al gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella.

Salvatore Bellavia è difeso dall’avvocato Nicola Grillo.