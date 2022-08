Anche quest’anno serata organizzata nel loro ricordo nel Trapanese

Altra serata di beneficenza nel ricordo delle sorelline Carola e Gaia Drago, accomunate dal tragico destino di essere morte a distanza di due anni e mezzo l’una dall’altra a causa di una sorta di malattia genetica, il cosiddetto stroke infantile. Si tratta di una forma di ictus che colpisce in tenera età. A Salemi, nel Trapanese, città dei genitori delle bimbe scomparse, sono stati raccolti oltre tremila euro in occasione di un evento di beneficienza organizzato alle Cantine Musita.

Solidarietà e musica

Una serata all’insegna della solidarietà e al ritmo della musica dei mitici anni ’80. Ad organizzare un affiatato gruppo di amici guidato da Rita Piazza, Mariella Caruso, Vito Scalisi e Peppe Angelo. La serata è stata animata dalla musica del dj Maurizio Campo di Rmc 101 Marsala. Un momento per ballare sulle note dei brani intramontabili di quegli anni e soprattutto, per contribuire ad una donazione in favore dell’ospedale “Gaslini” di Genova. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto al reparto di Genetica medica per finanziare il “Progetto Stroke” in memoria di Carola e Gaia Drago.

Generosità e sensibilità

“Grazie a tutti i partecipanti che hanno dimostrato tanta generosità e sensibilità – dicono gli organizzatori -. Grazie alle aziende locali per il loro contributo alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare alle Cantine Musita per la disponibilità e per l’impeccabile accoglienza. Appuntamento al prossimo anno”. A riunire tanta gente c’è stata la voglia di dare un concreto contributo a uno degli ospedali che accoglie il maggior numero di bambini afflitti da malattie rare.

Il triste destino

Triste destino per le due sorelline Drago, Carola e Gaia, morte nel giro di 2 anni e mezzo. La primogenita Carola è morta nel novembre del 2016 a causa di una malattia genetica rarissima e non ancora identificata. Poi è nata Gaia, appena tre mesi fa e ha portato nuovamente una ventata di gioia in famiglia. Ma nel 2019 anche lei è stata stroncata dalla stessa malattia genetica.