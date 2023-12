Un uomo voleva farla finita, salvato dai vigili del fuoco

Salvato nel Trapanese un uomo da un tentativo di suicidio, voleva farsi esplodere con delle bombole. Una morte che riteneva oramai stabilita, al punto che addirittura si era preparato accanto una bara dove farsi tumulare. Ad essere intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che sono riusciti ad evitare una enorme deflagrazione.

Cosa aveva preparato

Ad avere tentato l’estremo gesto un 80enne, sulle cause ancora sono in corso degli accertamenti. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’anziano addirittura aveva disposto dentro casa allaperiferia di Salemi, in via delle Rose, una quarantina di bombole e poi avrebbe chiuso tutte le stanze, accendendo delle micce. Qualcuno però è riuscito appena in tempo a lanciare l’allarme ed i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano sono intervenuti tempestivamente. Hanno trovato l’aspirante suicida addirittura seduto su una cassa da morto.

Situazione delicata

L’anziano adesso è sotto osservazione medica. Pare che il pomeriggio prima avesse dato fuoco a due auto di sua proprietà. Cosa abbia spinto l’uomo a queste insani gesti è un aspetto ancora del tutto da chiarire.

Altro salvataggio a Catania

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia del commissariato di Caltagirone sono intervenuti con tempestività per salvare una persona con intenti suicidi. Il 37enne, infatti, aveva contattato il 112 confidando la propria disperazione a seguito dell’abbandono della madre. Aveva quindi annunciato l’intenzione di volersi lanciare dal balcone della propria abitazione per farla finita. I poliziotti hanno raggiunto l’appartamento al quarto piano di un condominio del centro di Caltagirone, la cui porta d’ingresso era socchiusa. Una volta entrati, hanno trovato il 37enne sul balcone della camera da letto, ancora al telefono con gli agenti della sala operativa mentre con una gamba aveva già oltrepassato la ringhiera di protezione. Per questo motivo, dopo averlo tranquillizzato, gli agenti sono riusciti ad afferrare il 37enne ed a metterlo in salvo.

