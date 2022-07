L’incendio da ore a Salemi, nel Trapanese

Arrivano rinforzi da fuori provincia dei vigili del fuoco per poter spegnere l’enorme incendio scoppiato in un grande magazzino di ferramenta a Salemi, nel Trapanese, dove sono esplose anche diverse bombole di gas. Il rogo, di enormi proporzioni, va avanti da ore ed ha messo in pericolo anche una struttura soprastante dove erano ricoverati diversi anziani, molti dei quali impossibilitati a camminare. E’ stato necessario andarli a tirare fisicamente fuori e portarli in braccio per metterli in salvo.

Enorme dispiegamento di uomini e mezzi

L’incendio è avvenuto nella ferramenta “Fare facile” di via Mazara. Il rogo ha sostanzialmente interessato l’intera grande superficie dell’attività commerciale, ampia all’incirca 600 metri quadrati. Per riuscire a domare le fiamme inizialmente erano intervenute 5 squadre di vigili del fuoco provenienti dal comando di Trapani e dai distaccamenti di Mazara del Vallo, Salemi e Castelvetrano. E’ stato però necessario richiedere un supporto anche delle squadre proventi da fuori provincia, e sono arrivate da Palermo e Agrigento. In totale circa 50 unità di pompieri in azione con autobotti, autoscala, carri aria e autopompe.

Le indagini

Sul posto anche il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco proveniente da Palermo per le indagini del caso. Saranno loro, dopo che l’incendio sarà domato, ad effettuare un accurato sopralluogo alla ricerca delle cause che hanno scatenato l’inferno. Fortunatamente tutti in salvo i dipendenti dell’attività commerciale. La grande paura è stata invece per gli anziani ricoverati nella casa di riposo che si trovava al primo piano di questo immobile, proprio sopra la ferramenta andata distrutta. Tutti gli ospiti, ovviamente anche i dipendenti della struttura sono stati fatti evacuare.

L’esplosione delle bombole

All’interno di questo grande magazzino si trovavano a deposito numerose bombole di Gpl, all’incirca una ventina. Ben 7 di queste sono esplose a causa del forte calore che si è prodotto all’interno del locale. Questo ovviamente ha complicato le operazioni di spegnimento che si sono presentate con notevoli criticità. Sul posto tre ambulanze del 118 che hanno provveduto a garantire le prime cure alle persone anziane che avevano difficoltà a deambulare.