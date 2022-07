Incendio in un panificio di Floridia, indagini dei carabinieri

Gaetano Scariolo di

20/07/2022

Un incendio si è scatenato in un panificio, nella zona della Marchesa di Floridia, nel Siracusano. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione si sono originate in nottata ed i primi ad avvertire i soccorritori sono stati i residenti delle palazzine in prossimità dell’attività commerciale.

I danni sono ingenti, l’area per il momento è stata transennata per motivi di sicurezza mentre i militari del comando provinciale di Siracusa sono al lavoro per risalire alle cause del rogo.

Tra le piste possibili c’è quella dell’avvertimento al titolare del panificio ma bisognerà verificare anche la matrice, se, insomma, riconducibile ad un caso di estorsione. Non si esclude, comunque, un corto circuito che potrebbe avere scatenato le fiamme ma per il momento ci sono solo delle ipotesi al vaglio degli inquirenti.