il sindaco ha espresso solidarietà

Intimidazione ad Augusta dove, nelle ore scorse, un incendio è stato appiccato contro un negozio di ricambi di auto. Il rogo, di matrice dolosa, ha danneggiato l’ingresso del locale, incenerendo la saracinesca: sono scattate le indagini sull’episodio per provare ad identificare gli autori di questa intimidazione.

Ipotesi racket

Per gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, resta da chiarire la chiave di lettura del messaggio, se, insomma, collegarlo al racket delle estorsioni.

La solidarietà del sindaco

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ha espresso solidarietà ai due proprietari, recandosi nella loro attività.

“Esprimiamo tutto il nostro sdegno – ha detto il sindaco – e la nostra più convinta vicinanza agli imprenditori che investono ad Augusta e danno lavoro a tante famiglie”.

Insieme al primo cittadino, c’erano anche l’assessore Concetto Cannavà, il presidente del Consiglio comunale, Marco Stella ed il presidente del Cna di Augusta, Fabio Cannavà.

“Fare luce sul gesto”

“Sono sicuro che le forze dell’ordine faranno luce su questo vile gesto” ha concluso il sindaco di Augusta. In merito alle indagini, ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza della zona che potrebbero avere filmato delle sequenze importanti.

Le intimidazioni a Siracusa

Nei giorni scorsi, sono tornate le intimidazioni a Siracusa con le esplosione delle bombe. L’ultima deflagrazione è avvenuta ai danni di negozio, specializzato nella vendita di marijuana light, che si trova in via Misterbianco, a ridosso di viale dei Comuni, al centro in questi ultimi mesi di episodi inquietanti.

L’esplosione ha anche causato il danneggiamento di alcune auto in sosta. Qualche giorno prima, un’altra bomba aveva danneggiato 4 auto ed il portone di una palazzina in via Pietro Novelli.

Nelle settimane precedenti, un altro ordigno era esploso a poca distanza dal negozio in via Misterbianco: in quella circostanza, l’intimidazione fu rivolta al proprietario di un’officine mentre un paio di mesi fa venne colpito in viale dei Comuni, a ridosso di via Misterbianco, un negozio di fiori.