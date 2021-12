è accaduto a francofonte, nel siracusano

Esplosa una bomba a Francofonte contro una palazzina

Danni ad una casa nella disponibilità di un 50enne

La vittima, ad ottobre, fu vittima di un agguato armato

Intimidazione a Francofonte, nel Siracusano, ai danni di un 50enne, che il 18 ottobre scorso rimase vittima di un agguato a colpi di armi da fuoco, per cui sono stati arrestati tre siracusani. Nella tarda serata di ieri, un ordigno è esploso ai piedi di una palazzina e la deflagrazione ha danneggiato la finestra del primo piano dell’edificio nella disponibilità del 50enne.

Le indagini sulla bomba

Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri che stanno accertando se l’episodio è legato all’agguato dell’ottobre scorso. In quell’occasione, gli indagati, dopo essersi recati sul luogo dell’agguato a bordo di un furgone, spararono contro il 50enne che riuscì a salvarsi, salvo rimediare una ferita alla testa causato da una bastonata inflitta da uno degli assalitori.

La spedizione armata

Una spedizione legata a dei contrasti di natura privata sorti tra la vittima ed i fermati, residenti a Siracusa, in viale dei Comuni, al centro di indagini per il ritrovamento di droga ed ordigni e l’intimidazione ad un fioraio. Sull’esplosione dell’ordigno sono al lavoro i carabinieri che stanno accertando se l’episodio è legato all’agguato dell’ottobre scorso.

La confessione degli indagati

Gli indagati, nelle ore successive al loro fermo, eseguito dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Siracusa ed i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Siracusa, avevano, sostanzialmente, ammesso le loro responsabilità nel tentato omicidio.

Il movente

Ci sarebbe anche l’esplosione di una bomba carta contro un chiosco dei fiori in viale dei Comuni, a Siracusa, tra le cause dell’agguato. E’ vero che la vittima venne ferita a Francofonte, a circa 50 km da Siracusa, ma secondo quanto emerso nelle indagini degli agenti della Squadra mobile e dei carabinieri, tutti i protagonisti di questa vicenda ruotano attorno ad alcuni episodi accaduti in viale dei Comuni, nella zona compresa tra viale Scala Greca e viale Santa Panagia.