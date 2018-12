Cocci di marmo contro gli artisti nel pullman all'aperto

Gravissimo gesto questa sera a Trapani nel corso di una delle manifestazioni previste per il Natale. Qualcuno ha teso un agguato alla banda musicale Città di Trapani e ha lanciato dei grossi pezzi di marmo contro i musicisti che si stavano esibendo in un pullman aperto.

Una sassaiola che ha ferito tre musicisti, due giovanissimi e una ragazza alla testa. A dare notizia dell’aggressione il consigliere delegato del Luglio Musicale Giovanni De Santis su Facebook.

“La vile aggressione subita stasera a Fontanelle Milo dalla Banda Città di Trapani che suonava sul bus multipiano dell’ATM per allietare il quartiere, non mette in discussione il rispetto e l’attenzione che la città deve alle tante persone perbene che vivono in quella zona – scrive De Santis – Anche loro sono vittime degli infami vigliacchi che stasera hanno scagliato pietre su una banda musicale indifesa, ferendo due bambini e un adulto.

Andremo avanti con la forza della cultura e della musica, che non teme la debolezza di un pugno di bulli convinti di potere sottomettere un intero quartiere abitato in maggioranza da persone oneste e pacifiche”.

Il pullman si trovava nei pressi di via Nicolò Rodolico ed era all’inizio del tour. I giovani artisti feriti cono stati trasportati al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate di Trapani. Indagano i carabinieri.