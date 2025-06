Un tragico incidente si è verificato nelle prime ore di oggi, 6 giugno lungo la A29 diramazione Alcamo-Trapani, nel territorio di Calatafimi-Segesta, in provincia di Trapani. Ancora un’altra tragedia sulle strade siciliane: il sinistro ha coinvolto due autocarri al chilometro 10,250 della carreggiata in direzione Trapani. Nell’incidente, una persona ha perso la vita.

Dinamica al vaglio

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno conducendo i rilievi per chiarire quanto accaduto. Non sono ancora state rese note l’identità della vittima né le eventuali condizioni degli altri coinvolti.

Corsia temporaneamente chiusa

A seguito dell’incidente, la corsia di marcia è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti, mentre la circolazione prosegue sulla sola corsia di sorpasso. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dell’Anas per il ripristino della viabilità e i carabinieri per gestire la sicurezza e avviare le indagini.