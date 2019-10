E’ in condizioni definite serie Girolamo Cangelosi, sindaco di Poggioreale nel Trapanese, ricoverato all’Ospedale Umberto I di Roma dopo un grave incidente sull’autostrada A 1 nella corsi in direzione Napoli, Lo schianto è avvenuto fra Colleferro e Anagni.

Lo scontro risale al pomeriggio di ieri. L’uomo è stato trasferito con un eliambulanza e nella serata di ieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il trauma cranico riportato.

Cangelosi si trovata a Roma come decine di altri sindaci e numerosi giornalisti per l’evento “Sindaci d’Italia” organizzato da Poste Italiane e secondo i primi riscontri sarebbe stato travolto da un’auto di grossa cilindrata mentre era diretto a Napoli, in vista dell’imbarco sul traghetto per Palermo. Cangelosi era alla guida della Renault Clio di famiglia intestata alla moglie.

Questa mattina in ospedale è giunta anche la consorte Giusi Salvato mentre sono numerosi gli attestati di stima e di vicinanza dal mondo politico locale e dagli amici e concittadini di Cangelosi