Il cadavere trovato in contrada Tremoli

E’ stato trovato morto in contrada Tremoli, nelle campagne fra Partanna e Santa Ninfa, Francesco Cangemi, l’81enne scomparso mercoledì pomeriggio.

In serata i familiari avevano denunciato l’accaduto ai carabinieri. Proprio i militari dell’Arma nell’ambito delle ricerche in corso hanno trovato l’auto dell’anziano lungo una strada comunale di contrada Tremoli, poco distante vi era il corpo privo di vita dell’uomo.

Da quanto accertato Francesco Cangemi, come era solito, si era recato in campagna per raccogliere verdure quando si sarebbe sentito male e sarebbe morto. Sul posto è stato fatto intervenire anche un medico legale. Al termine dell’ispezione cadaverica la salma sarà restituita ai familiari.