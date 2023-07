La Sicilia rappresenta uno dei punti fermi per il turismo italiano. Venite a scoprire le sue bellezze, il mare da sogno, le spiagge incontaminate, i paesaggi da cartolina e un entroterra che affonda le radici in tradizioni antichissime. Noleggiate una barca a Castellammare per scoprire una parte delle Trinacria che può regalare emozioni. Raggiungete alcune tra le zone più famose, apprezzate e conosciute in tutto il mondo.



Vacanza in barca, relax e divertimento

La vacanza in barca è quello che di meglio si può cercare per vivere giorni incredibili di relax e riposo approfittando del sole italiano. E nello specifico la Sicilia rappresenta la meta ideale, presa d’assalto ogni anno da turisti italiani e internazionali per apprezzare le sue bellezze naturali. Noleggiare una barca significa potersi muovere liberamente per conoscere più destinazioni e assicurarsi una certa tranquillità a livello di privacy, evitando le spiagge più affollate. In più potrete praticare anche sport acquatici una volta che l’imbarcazione sarà ormeggiata a largo.



Le bellezze della zona di Castellammare del Golfo

Uno dei posti più belli e famosi per noleggiare una barca è senza dubbio Castellammare del Golfo. Si tratta di un borgo dalle origini antichissime in Provincia di Trapani che si affaccia sulla costa Occidentale della Sicilia. Una località che fa da tutt’uno con il mare, luogo in cui le dominazioni straniere si sono succedute e dove il ritmo quotidiano è scandito dai pescatori. Da qui con la vostra barca potrete scegliere mete meravigliose come la gita al tramonto presso i Faraglioni di Scopello, a San Vito Lo Capo, la Riserva dello Zingaro e Favignana. Il noleggio barche a Castellammare del Golfo vi farà scoprire zone da sogno, vere e proprie cartoline. Non potrete non sostare a Cala dei Sogni, Cala Rossa, Cala Bianca e Cala Campana, un paradiso per lo snorkeling. Proseguendo verso Nord, s’incontrano la baia di Guidaloca e la tonnara di Scopello, con i suoi faraglioni. Numerose sono anche le grotte: la grotta di Santa Margherita, visibile solo dalla barca e non raggiungibile altrimenti, grotta della Madonnina e grotta della Vucciria.



Noleggio in barca, qualità e affidabilità

Potrete noleggiare un’imbarcazione a seconda di quelli che sono le vostre esigenze, con lo skipper o anche senza. Non tutti sono in possesso di patente nautica, in quel caso bisognerà affidarsi a chi vanta esperienza nel settore. Ci sono altrimenti anche imbarcazioni (medio-piccole) che si possono condurre senza avere la patente specifica.

Avere uno skipper a disposizione significa vivere la vacanza in barca in assoluto riposo e con tranquillità. Lo skipper assicura la giusta competenza e affidabilità. Avrete con voi personale del posto che vi guiderà alla scopetta dei posti più belli, magari quelli meno conosciuti. Zero stress, quindi, dovrete soltanto pensare a stare a riposo e farvi condurre nei luoghi più suggestivi di questo lembo meraviglioso di Sicilia.



Barca a noleggio, quali prezzi?

Se non sapete quale piattaforma usare per noleggiare la vostra barca, potete provare Nautal, una delle aziende leader del settore. Su Nautal potrete scegliere facilmente tra centinaia di imbarcazioni in modo facile e veloce. Il noleggio barche a Castellammare del Golfo sarà un’esperienza unica. Preparatevi a partire e a vivere un’esperienza indimenticabile lungo la costa della Sicilia!