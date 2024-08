Sono 360 i metri quadrati di spiaggia libera restituita ai bagnanti ed ai fruitori del mare ad Alcamo Marina, con contestuale sequestro di 40 lettini e 20 ombrelloni da parte dei militari della Guardia Costiera di Castellammare del Golfo.

Ennesima operazione di controllo del litorale sulla costa trapanese svolta questa volta dai militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo che, martedì mattina hanno ispezionato la spiaggia libera della località balneare di Alcamo marina, riscontrando l’abusiva occupazione e collocazione non autorizzata sulla riva del mare e sull’arenile di numerose attrezzature da spiaggia senza che il titolare delle stesse fosse in possesso della relativa autorizzazione della Regione Siciliana.

Le operazioni

Anche in questo caso, come nelle precedenti operazioni già svolte nei giorni scorsi, il titolare dell’attività commerciale è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per aver illecitamente occupato la spiaggia che invece, deve essere lasciata alla libera fruizione di turisti, cittadini e bagnanti, mentre tutte le attrezzature posizionate sono state rimosse e sequestrate.

Continua giornalmente e senza soluzione di continuità l’attività di controllo e vigilanza sulla costa effettuata dai militari della Guardia Costiera nell’intero Compartimento marittimo di Trapani, che si estende dal Comune di Marsala a quello di Alcamo, ricomprendendo l’Arcipelago delle Egadi, attività quest’ultima inserita nell’operazione denominata “Mare e laghi sicuri”, finalizzata a garantire il rispetto di tutte le norme attinenti la disciplina della sicurezza della navigazione e della balneazione, per consentire a turisti, diportisti e bagnanti di vivere il mare e le variegate attività ad esso collegate, all’insegna della legalità e del rispetto dell’ecosistema marino.

Il “mare per tutti” nel Ragusano

Mare per tutti, ovvero “Mare senza frontiere 2024 – accessibilità a tutti”. Il progetto estivo che ogni anno coinvolge sul piano operativo la Samot è al suo sesto anno registrando, a poco di un mese dall’inizio, già i primi risultati positivi. Se nel 2022 il servizio aveva erogato 900 interventi a favore di 120 persone con disabilità, nel 2023 sono stati quasi mille e 200 a favore di 261 persone, ed oggi, alla data del 23 luglio, sono stati già resi 651 servizi nei confronti di 162 persone. Un progetto in continua crescita: “L’obiettivo era eliminare gli ostacoli che impediscono alle persone con diverse abilità motorie di accedere alla spiaggia e al mare, – spiega Gloria Mercorillo, responsabile della centrale operativa della Samot – garantendo sostegno e supporto alle famiglie e/o alle associazioni di volontariato che accompagnano e si trattengono con gli utenti. Dieci stabilimenti balneari vengono supportati da personale specializzato accogliendo le persone con disabilità grazie alla sinergia tra Azienda Sanitaria Provinciale, Amministrazioni Comunali e Associazionismo.

