"il privilegio di lavorare in un territorio complesso"

A Trapani si è insediato il nuovo Prefetto Tommaso Ricciardi. “Considero un grande privilegio lavorare in un territorio complesso – ha detto Ricciardi nel corso del suo insediamento -. Consapevole della delicatezza dei compiti che mi attendono, nutro piena fiducia che non mancheranno il contributo di tutti coloro che, ai vari livelli, sono investiti di pubbliche funzioni”.

Un pensiero particolare lo ha voluto dedicare alle donne e agli uomini delle forze armate che “con impagabile impegno quotidianamente svolgono un’encomiabile opera a presidio delle istituzioni per assicurare la sicurezza e la libertà dei cittadini”. Ricciardi prende il posto lasciato vuoto da Darco Pellos che andrà a ricoprire la carica di Direttore Generale per le risorse umane presso il dipartimento dei Vigili del Fuoco.

A dare il benvenuto al neo-Prefetto è anche la Cisl. “Siamo certi che saprà svolgere un importante ruolo di mediazione fra le realtà del territorio – ha detto Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani – così come il suo predecessore Darco Pellos al quale va il nostro saluto e il nostro ringraziamento per l’impegno mostrato e per il dialogo costante con le parti sociali”. Assieme a Cgil e Uil il sindacato incontrerà il Prefetto Ricciardi mercoledì prossimo.