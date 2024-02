Cerimonia a Trapani l'8 febbraio, ci sarà Bonomi, presidente di Confindustria

Ad un anno dalla sua prematura scomparsa, nella ricorrenza del suo compleanno, Sicindustria e Ance Trapani intitoleranno la sala conferenze dell’Associazione alla memoria di Gregory Bongiorno, imprenditore che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo confindustriale e in chiunque ne abbia incrociato il cammino. Sarà presente il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

L’appuntamento è per giovedì 8 febbraio, alle 16, in via Mafalda di Savoia, 26 e vedrà la partecipazione del vescovo di Trapani, Sua eminenza monsignor Pietro Maria Fragnelli; di Silvia Bongiorno, sorella di Gregory e presidente di Agesp spa; di Luigi Rizzolo presidente di Sicindustria e dei presidenti di Sicindustria e Ance Trapani, Vito Pellegrino e Sandro Catalano.

Pellegrino e Catalano, “Vogliamo evidenziare valore dell’uomo, amico e collega”

“Con questa cerimonia – affermano Pellegrino e Catalano – vogliamo evidenziare il valore dell’uomo, del collega e dell’amico, con l’auspicio che l’esempio di Gregory possa essere seguito dai giovani che decideranno di avvicinarsi all’associazione degli industriali”.

Rizzolo nuovo presidente, “Riparto da quanto fatto con Gregory Bongiorno”

Luigi Rizzolo, il nuovo presidente di Sicindustria subentrato a Gregory Bongiorno, prematuramente scomparso lo scorso gennaio è stato eletto lo scorso novembre. Classe 1973, imprenditore palermitano operante nel settore delle energie rinnovabili e dell’edilizia, Rizzolo è stato eletto oggi dall’Assemblea dei soci e resterà in carica fino al 2025.

Queste le sue parole da neoeletto: “Il mio mandato ripartirà da dove ci siamo bruscamente fermati con Gregory (Bongiorno, ndr), il cui segno resta indelebile in questa Sicindustria e in ciascuno di noi. È con emozione che oggi ne raccolgo il testimone e per questa opportunità ringrazio i tanti colleghi imprenditori che mi hanno sostenuto fin qui. La Sicindustria che mi appresto a guidare potrà avere un solo significato: essere la casa di tutte le imprese, vero traino della Sicilia, cui dobbiamo ridare centralità per tornare a pensare in grande. Ed è proprio a loro che siamo chiamati a garantire valori, efficienza e partecipazione. Obiettivi raggiungibili solo attraverso un importante lavoro di squadra. Una Sicindustria unita, compatta e attenta ai bisogni dei propri territori e dei propri associati che mostrano, ogni giorno, capacità di guardare al futuro, di innovarsi e di crescere. A noi il compito di agevolarne il cammino”.

