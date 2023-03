Il sindaco uscente ci riprova, si ricandida alle amministrative di maggio

Redazione di

09/03/2023

Come era ampiamente nell’aria l’uscente Giacomo Tranchida si ricandida a sindaco di Trapani per le prossimi elezioni amministrative di maggio. Questa mattina ha ufficializzato la ridiscesa in campo. “Ancora in campo – è lo slogan con cui si è ripresentato -, pronti ad una nuova corsa e ad un cammino costante di crescita e sviluppo per la città”. Ovviamente il progetto di un sindaco che si ricandida si basa sulla continuità rispetto ai 5 anni precedenti di governo.

“Rinnovato entusiasmo”

“Con rinnovato entusiasmo, volontà e passione – afferma Tranchida – ci ripresentiamo alle elezioni comunali. Con la consapevolezza di aver ricoperto negli ultimi cinque anni il nostro ruolo nell’interesse della comunità. Abbiamo ottenuto risultati importanti nonostante il periodo tra i più difficili mai vissuti dall’intera umanità a causa del covid. Situazione che ha sospeso le nostre vite per interi mesi e scombussolato il mondo anche da un punto di vista sociale ed economico. Senza dimenticare le drammatiche conseguenze, anche nelle nostre case, della guerra in Ucraina, dal caro energia alla rivisitazione al rialzo dei prezzi dei servizi e materie prime. L’Amministrazione non si è mai fermata, non si è demoralizzata. Abbiamo continuato, e con non poche fatiche, a lavorare per far sentire la presenza delle istituzioni ai nostri concittadini”.

Prossimi investimenti per 170 milioni

Tranchida si è ripresentando evidenziando che in questi 5 anni di mandato elettorale il suo governo ha realizzato tanti progetti. Ma promette un rinnovato impegno. “Ci sono idee in cantiere e molte altre da realizzare – ha specificato -. Abbiamo progettato e partecipato a bandi regionali, nazionali ed europei che porteranno a interventi diretti per oltre 170 milioni di euro. Oggi, le nostre liste sono amalgamate e consolidate. In queste settimane presenteremo i simboli delle liste a sostegno della mia candidatura con incontri organizzati e con strategie creative sui social”.

Gli incontri tematici

Saranno organizzati anche appuntamenti tematici su temi “caldi” del territorio per confrontarsi sulle possibili soluzioni e proposte da adottare. Il primo appuntamento pubblico è per venerdì 10 marzo alle ore 17, presso la sede del comitato “Per le Città che vogliamo” in corso Piersanti Mattarella 220. Sarà presentato il logo della lista “Trapani al Centro” coordinata dall’assessore Giuseppe La Porta. Saranno presenti alcuni dei futuri candidati della stessa lista. Nei giorni scorsi aveva ufficializzato la candidatura a sindaco il dimissionario segretario provinciale di Fratelli d’Italia Maurizio Miceli. In pista anche Anna Garuccio, fondatrice del movimento civico “La mia Trapani” e consigliera comunale in carica.